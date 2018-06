Neu-Isenburg (dpa) - Schrecksekunde für Deutschlands Fußball-Frauen: Rekordnationalspielerin Birgit Prinz ist heute zum Auftakt des letzten WM-Vorbereitungslehrgangs in Neu-Isenburg umgeknickt und musste mit einer Verletzung am rechten Knöchel das Training abbrechen. «Wie schlimm es ist, wissen wir noch nicht.», sagte Bundestrainerin Silvia Neid. Nach Angaben eines DFB-Sprechers sei wahrscheinlich nichts Schlimmeres passiert. Am Donnerstag treten Deutschlands Fußball-Frauen dann im letzten Testspiel vor der WM in Mainz gegen Norwegen an.

