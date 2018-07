Berlin (dpa) - Die FDP bleibt im Umfragetief. Im aktuellen Trend der «Bild am Sonntag» erreichen die Liberalen mit 4 Prozent einen Punkt weniger als vor einer Woche. Wenn am heutigen Sonntag gewählt würde, käme die FDP laut Meinungsforschungsinstitut Emnid also nicht in den Bundestag. Die Union legte um einen Punkt zu auf 34 Prozent. Auch die SPD gewinnt einen Punkt hinzu - 26 Prozent der Befragten würden sie wählen. Die Grünen büßen dagegen einen Prozentpunkt ein und kommen auf 22 Prozent. Die Linke bleibt bei 8 Prozent.

