Inhalt Seite 1 — «Heulender» Nowitzki am Ziel seiner Träume Seite 2 Auf einer Seite lesen

Miami (dpa) - Dirk Nowitzki ist für immer zu einem deutschen Sportstar mit Weltruhm aufgestiegen. Und auch die Konkurrenz huldigt seit Pfingstsonntag, 22.47 Uhr Ortszeit dem Basketball-Riesen, der in der Stunde seiner sportlichen Krönung weich wurde.

Während seine Mitspieler den ersten NBA-Meistertitel der Dallas Mavericks überschwänglich bejubelten, verließ ihr Star nach dem 105:95-Sieg bei den Miami Heat fluchtartig das Parkett und ließ seinen Emotionen freien Lauf.

«Ich wollte kurz für mich allein sein, war in der Dusche in der Umkleide», sagte Nowitzki im champagnergetränkten Meisterschafts-T-Shirt und mit Champions-Basecap, «ich habe erstmal eine Minute gebraucht für mich selber, war ein bisschen emotional, habe ein bisschen geheult.»

In seiner Hand hielt er den Pokal für den wertvollsten Spieler (MVP) der Finalserie, den Legende Bill Russell ihm unter dem Jubel der zahlreichen Mavericks-Fans überreicht hatte. Er könne es noch gar nicht in Worte fassen, was sein langersehnter erster NBA-Titel jetzt bedeute. «Aber das kann uns nie mehr einer nehmen, die Meisterschaft im Jahr 2010/11 gehört für immer den Dallas Mavericks», meinte Nowitzki freudetrunken kurz vor seinem 33. Geburtstag.

Hunderte Basketball-Fans bereiteten Nowitzki und Co. am Montag trotz brütender Hitze in Dallas einen begeisterten Empfang am Flughafen. Als Erster verließ Clubbesitzer Marc Cuban mit einer Zigarre im Mund das Flugzeug und präsentierte die Meistertrophäe. Ihm folgte Nowitzki mit dem MVP-Pokal im Arm. Bürgermeister Dwaine Caraway begrüßte die Mannschaft, die zu den wartenden Fans am Rand des Rollfeldes ging. Nowitzki klatschte durch den Zaun Anhänger ab.

Auch Deutschland gratuliert dem bescheidenden Korbjäger ohne Allüren. «Es ist für Dirk etwas ganz Besonderes, weil er jetzt endlich auch in Amerika als echte Sportgröße anerkannt ist», sagte Vater Jörg, der daheim wie viele andere Würzburger bis morgens um fünf mitfieberte. «Ein echter Weltstar und ein exzellenter Botschafter für unser Land», so DOSB-Präsident Thomas Bach, sei Nowitzki, der nach 13 Jahren und 1117 Spielen in der besten Basketball-Liga des Globus endlich sein Ziel erreichte. Während Miamis Superstar LeBron James seine zweite Finalniederlage nach 2007 einstecken musste, ist Nowitzki ab sofort ein Topstar mit Titel.

«Dirk hat unglaublich gespielt und aus der Final-Niederlage 2006 gelernt. Er ist fraglos ein großartiger Spieler und jetzt auch ein Champion, Gratulation», betonte Heat-Regisseur Dwyane Wade. Vor fünf Jahren hatte er mit Miami Nowitzki in den Endspielen noch eine bittere Niederlage zugefügt. Doch das ist jetzt alles vorbei, vergessen, Vergangenheit. Vater Jörg war damals dabei, diesmal blieb er extra in Würzburg. Dort saßen einige hundert Fans vor Leinwänden in Kneipen der Altstadt, Nowitzkis ehemaliger Schule und einem Sportzentrum und machten die Nacht zum Tag.