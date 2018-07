Berlin (dpa) - Po ist zurück, der pummelige Kung Fu-Panda mit dem Faible für Nudelsuppen. Zusammen mit den «Furiosen Fünf» beschützt der sympathische Bär das Tal des Friedens, bis sich mit Lord Shen eines Tages ein ausgemachter Bösewicht ankündigt.

Mit einer mächtigen Geheimwaffe möchte dieser nicht nur China an sich reißen, nein, er hat es auch auf Kung Fu abgesehen, die von Po und seinen Mitstreitern so verehrte Kampfkunst. Im Sequel zum ersten Teil von 2008 («Kung Fu Panda») dürfen Animationsfans den bärigen Pfundskerl nun erstmals auch in 3D erleben. Die synchronisierte Fassung kommt mit den deutschen Stimmen von Hape Kerkeling, Bettina Zimmermann sowie Cosma Shiva Hagen in die Kinos.

(Kung Fu Panda 2, USA 2011, 90 Min., FSK ab 6, von Jennifer Yuh)

Homepage des Films