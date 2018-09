Herning (dpa) - Turnierfavorit Spanien verschenkt den Auftaktsieg, Gastgeber Dänemark bangt um den Halbfinaleinzug: Nach dem ersten Spieltag bei der U 21-Europameisterschaft sind Außenseiter Weißrussland in Gruppe A und Tschechien in der Gruppe B am besten aus den Startlöchern gekommen.

Der Fußball-Nachwuchs des Weltmeisters musste sich trotz überlegen geführten Spiels gegen England mit einem 1:1 begnügen. Daniel Welbeck rettete dem EM-Zweiten von 2009 in der 88. Minute das Remis, Ander Herrera hatte die Iberer in Führung gebracht. «Wenn man bis kurz vor Schluss so gut spielt, muss man sich besser konzentrieren», sagte Spaniens Trainer Luis Milla.

Englands Coach Stuart Pearce versprach, dass sich seine Mannschaft steigern werde. «Die Moral im Team ist fantastisch. Wir werden in den nächsten Partien besser spielen.» Nächster Gegner der Engländer ist die Ukraine, die nach der 1:2-Niederlage gegen Tschechien schon mit dem Rücken zur Wand steht. Die Tschechen, die in der Qualifikation Titelverteidiger Deutschland das Nachsehen gaben, kamen durch einen Doppelschlags ihres Kapitäns Boreck Dockal zum Erfolg und halten sich damit alle Chancen auf das Halbfinale offen.

Gastgeber Dänemark hingegen bangt nach dem 0:1 gegen die Schweiz um den Einzug in die nächste Runde. «Für uns war es enttäuschend, dass wir trotz der vielen Chancen mit leeren Händen dastehen. Es wird jetzt ganz schwer, aber es ist auch nicht unmöglich», meinte Dänemarks Coach Keld Bordinggaard. Xherdan Shaqiri erzielte das Siegtor für die Eidgenossen. Überraschender Tabellenführer in der Gruppe A ist Weißrussland nach dem 2:0 gegen Island.