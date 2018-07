Berlin/Bienenbüttel (dpa) - In Deutschland sollten derzeit keine rohen Sprossen gegessen werden - auch keine selbst gezogenen. Diesen Schluss ziehen die Behörden aus der Suche nach der EHEC-Infektionsquelle.

Sprossen von einem Biohof im niedersächsischen Bienenbüttel sind zweifelsfrei als Träger des Erregers identifiziert. Nicht geklärt ist jedoch, ob Mitarbeiter den Keim eingeschleppt haben oder er durch Saatgut oder andere Quellen in den Betrieb gelangte. Deswegen rät das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) auch davon ab, selbst gezogene Sprossen und Keimlinge zu essen. Die Infektionswege der Mitarbeiter sind ebenfalls noch ungeklärt.

36 Menschen sind bis zum Pfingstmontag an den Folgen der EHEC-Erkrankung gestorben, darunter ein Mensch in Schweden. Zuletzt meldete Hamburg den Tod einer älteren Frau.

Bei der Suche nach der Infektionsquelle sind auf dem Biohof drei Sprossen-Arten ins Visier der Fahnder geraten. Niedersachsens Gesundheitsministerin Aygül Özkan (CDU) sagte, fünf erkrankte oder positiv getestete Mitarbeiterinnen des Betriebes hätten bevorzugt Sprossen von Brokkoli, Knoblauch und Bockshorn gegessen.

Das BfR vermutet, dass das Saatgut für Sprossen mit dem EHEC-Keim verseucht sein könnte. «Wenn bereits die Samen mit Keimen belastet sind, dann schützt auch die Einhaltung von Küchenhygieneregeln nicht vor einer EHEC-Erkrankung», erklärte BfR-Präsident Andreas Hensel. Auf die Saatgut-Spur brachte die Fahnder eine erkrankte Familie in Niedersachsen. Bei dem Fall konnte der Erreger zunächst aber nicht in den Samen nachgewiesen werden. Wer nicht auf die Keimlinge verzichten will, sollte sie gut abkochen oder braten, raten Verbraucherschützer.

Am Wochenende hatte sich der Verdacht gegen den Biohof erhärtet. Der EHEC-Erreger an den Sprossen des Betriebs ist exakt vom selben Typ ist wie die Bakterien, an denen Menschen starben. Zudem war bei zwei weiteren Mitarbeiterinnen des Sprossenerzeugers der Darmkeim nachgewiesen worden. «Damit können wir einen weiteren wichtigen Teil einer Indizienkette vorlegen», sagte Özkan. Bereits im Mai waren drei Mitarbeiterinnen des Betriebes mit EHEC-Symptomen erkrankt.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) nimmt die Zahl der EHEC-Neuerkrankungen ab. Seit einigen Tagen werden «auf deutlich niedrigerem Niveau» Fälle übermittelt, teilte die Behörde mit. Ob der Rückgang auf ein verändertes Essverhalten oder auf ein Versiegen der Infektionsquelle zurückzuführen ist, konnte das RKI nicht sagen. «Die Situation scheint unter Kontrolle zu sein», sagte EU-Verbraucherkommissar John Dalli bei einem Treffen auf Malta.