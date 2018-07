Berlin (dpa) - Nach Dirk Nowitzkis historischem Titelgewinn in der nordamerikanischen Basketballliga NBA haben Fußball-Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Präsident Theo Zwanziger gratuliert.

«Er hat eine herausragende Leistung vollbracht, vor der ich großen Respekt habe», teilte Löw am Montag auf der Homepage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit. Nowitzki hatte in der Nacht zuvor mit den Dallas Mavericks durch ein 105:95 gegen die Miami Heat als erster Deutscher den NBA-Meistertitel gewonnen. «Er ist von jeher ein Ausnahmekönner und einer der Top-Athleten Deutschlands (...) Der Titelgewinn ist nun das i-Tüpfelchen seiner beeindruckenden Basketball-Karriere in den USA.»

Zwanziger meinte: «Dieser Meistertitel ist die vorläufige und verdiente Krönung der einzigartigen Karriere von Dirk Nowitzki. Er hat in den vergangenen Jahren nicht nur sportliche Höchstleistungen gebracht, sondern dank seiner freundlichen und bodenständigen Art auch gesellschaftspolitisch viel für das Ansehen deutscher Sportler in den USA getan. Auch deshalb ist er für mich einer der größten deutschen Sportler aller Zeiten.»

