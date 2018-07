Washington/Jerusalem (dpa) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist Medienberichten zufolge möglicherweise der Cyberattacke einer ausländischen Regierung zum Opfer gefallen.

Dabei sei «eine große Menge» Daten entfernt worden, meldete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg ferner unter Berufung auf einen Kenner der Umstände. Betroffen seien E-Mails und andere Dokumente. Welche Regierung hinter dem Angriff stecken soll, blieb offen. Spekulationen kreisten aber um eine mögliche Verstrickung Chinas.

Unterdessen konkurriert inzwischen ein Trio um die Nachfolge von Dominique Strauss-Kahn, der nach Vergewaltigungs-Vorwürfen von der Spitze des IWF zurückgetreten war: Die französische Finanzministerin Christine Lagarde, der mexikanische Notenbankchef Agustín Carstens und seit dem Wochenende auch der Gouverneur der israelischen Zentralbank, Stanley Fischer. Als Favoritin gilt allerdings Lagarde.

Der Angriff auf das Computersystem des Fonds, in dem Berichten zufolge hochvertrauliche Daten über die Finanzsituation verschiedener Länder gespeichert sind, habe sich vor der Festnahme Strauss-Kahns am 14. Mai ereignet, berichtete Bloomberg weiter. IWF-Sprecher David Hawley hatte per E-Mail erklärt, der Weltwährungsfonds sei «voll funktionsfähig». Zu dem Vorfall sei eine Untersuchung eingeleitet.

Die «New York Times», die am Samstag zuerst über die Attacke berichtet hatte, zitierte Insider mit den Worten, der Hackerangriff sei ernst und ausgefeilt gewesen. «Es war ein sehr bedeutender Eingriff.» Blomberg berichtete von einer E-Mail an die Mitarbeiter des Fonds vom 8. Juni, in der von «einigen verdächtigen Datentransfers» die Rede sei.

Eine Untersuchung habe ergeben, dass ein Desktop-Computer des Fonds missbräuchlich benutzt worden sei, um in das Computersystem des IWF einzudringen. Wie es weiter hieß, sei vorsichtshalber eine Computerverbindung zum Informationsaustausch zwischen der Weltbank und dem IWF vorübergehend gekappt worden. Beide Hauptquartiere liegen sich an einer Straße in Washington gegenüber.

Der Zeitung zufolge geht man beim Währungsfonds nicht davon aus, dass der Eingriff mit dem spektakulären Hackerangriff auf das Unternehmen RSA Security vom März zusammenhängt. Die Firma liefert Sicherheitsschlüssel zum Schutz vor unbefugten Zugriffen auf Computersysteme und hat weltweit Tausende von Unternehmen als Kunden. Erst im vergangenen Monat hatten Hacker offenbar mit Hilfe der bei RSA Security gestohlenen Informationen versucht, in das Computersystem des US-Rüstungsriesen Lockheed Martin einzudringen. Auch der IWF ist Medien zufolge Kunde von RSA.