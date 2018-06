Inhalt Seite 1 — Huldigungen für Nowitzki: «Einer der Größten» Seite 2 Auf einer Seite lesen

Miami/Berlin (dpa) - «Wunder-Dirk», «bayerischer Riese» oder schlicht «ein ganz Großer»: Nach Dirk Nowitzkis NBA-Coup mit den Dallas Maverick überschlagen sich Experten und Medien mit Lob und Anerkennung für den deutschen Ausnahme-Basketballer.

Den Ritterschlag erhielt der Würzburger nach dem 105:95 am Sonntagabend (Ortszeit) bei den Miami Heat von seinem Coach Rick Carlisle. «Dirk Nowitzki ist einer der größten Spieler in der Geschichte dieses Sports.»

Passend dazu: NBA-Legende Earvin «Magic» Johnson verglich ihn mit niemand Geringerem als dem besten Basketballer der Historie. Im vierten Viertel der entscheidenden Partie habe Nowitzki gespielt «wie Michael Jordan». Der Ex-Profi und jetzige TV-Experte kam aus dem Schwärmen über Nowitzki gar nicht mehr heraus: «Wenn er Lunte riecht, ist er nicht zu stoppen. Jetzt ist er der NBA-Champion. Er ist ein Gewinner. Er hat mentale Stärke gezeigt wie noch niemand in der NBA.»

Für den Auftritt des zum besten Akteur der Playoffs gekürten 32-Jährigen hatten sich auch in seiner Heimat viele zu nachtschlafender Zeit vor die Bildschirme gedrängt. «Dirk ist ein ganz Großer!», sagte Bundestrainer Dirk Bauermann. «Dieser Erfolg krönt eine lange Reise.» Verbandspräsident Ingo Weiss meinte: «Wahnsinn! Einfach unglaublich!» Für Bundesliga-Geschäftsführer Jan Pommer reiht sich Nowitzki «in die Riege der großen deutschen Sport-Idole» ein.

Auch Thomas Bach, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), schloss sich den Gratulanten an. Nowitzki «überragt nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch außerhalb. Er lebt die olympischen Werte wir kaum ein Zweiter und findet in besonderer Weise Zugang zu jungen Menschen, für die er ein großes Vorbild ist.»

«Er hat eine herausragende Leistung vollbracht, vor der ich großen Respekt habe», lobte Fußball-Bundestrainer Joachim Löw. Der Titel sei «nun das i-Tüpfelchen seiner beeindruckenden Basketball-Karriere in den USA». DFB-Präsident Theo Zwanziger sprach von der «vorläufigen und verdienten Krönung der einzigartigen Karriere». Nowitzki «ist für mich einer der größten deutschen Sportler aller Zeiten».

Als der 2,13-Meter-Athlet in Miami Geschichte schrieb und als erster Deutscher die wichtigste Basketball-Trophäe der Welt gewann, jubelte man auch in seiner Heimatstadt in Unterfranken. «Würzburg gratuliert dem "Flying Deutschman" Dirk Nowitzki zu seinem Meistertitel», teilte Oberbürgermeister Georg Rosenthal mit.