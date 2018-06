Griechenland-Krise: Streit um Umschuldung spitzt sich zu

Berlin/Athen/Brüssel (dpa) - Die Fronten im Griechenland-Drama verhärten sich: Die Politik will die Banken mit ins Rettungsboot holen, die Bereitschaft scheint aber gering. Auch Athen ist skeptisch. Der griechische Premier Giorgos Papandreou wehrt sich gegen den vor allem von Deutschland vertretenen Plan, private Gläubiger wie Banken und Versicherungen bei einer Umschuldung des Krisenlandes in die Pflicht zu nehmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnte, die Schuldenkrise im Euroraum drohe den Aufschwung in Deutschland zu gefährden. Europas Währungshüter lehnen eine weitere Belastung der Zentralbank ab. Die Politik sei nun gefordert, sagt Bundesbankpräsident Jens Weidmann.

Schwere Cyberattacke gegen IWF - Jetzt drei Bewerber um Chefposten

Washington/Jerusalem (dpa) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) ist Medienberichten zufolge möglicherweise Opfer der Cyberattacke einer ausländischen Regierung. Dabei sei «eine große Menge» Daten entfernt worden, meldete die Finanznachrichtenagentur Bloomberg ferner unter Berufung auf einen Kenner der Umstände. Betroffen seien E-Mails und andere Dokumente. Welche Regierung hinter dem Angriff stecken soll, blieb offen. Spekulationen kreisten aber um eine mögliche Verstrickung Chinas. Unterdessen konkurriert inzwischen ein Trio um die Nachfolge von Dominique Strauss-Kahn, der nach Vergewaltigungs-Vorwürfen von der Spitze des IWF zurückgetreten war: Die französische Finanzministerin Christine Lagarde, der mexikanische Notenbankchef Agustín Carstens und der Gouverneur der israelischen Zentralbank, Stanley Fischer. Als Favoritin gilt allerdings Lagarde.

Banken rüsten sich für Schulden-GAU in den USA

New York (dpa) - Die Wall Street bereitet sich auf die mögliche Zahlungsunfähigkeit der Wirtschaftssupermacht USA vor. Dem Land droht in einigen Wochen das Geld auszugehen, sollten sich Demokraten und Republikaner im Kongress nicht auf eine Anhebung der Obergrenze für die Staatsschulden einigen können. Die Auswirkungen auf die internationalen Finanzmärkte könnten dramatisch sein. «Wir planen, unsere Abhängigkeit von Staatsanleihen Anfang August zu verringern und als Vorsichtsmaßnahme mehr Bargeld in der Hand zu haben», zitierte die «Financial Times» (Montag) den Chef einer US-Bank - allerdings anonym, denn das Thema ist äußerst heikel.

Neuer China-Partner und Produktionsstopp bei Saab