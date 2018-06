Dallas (dpa) - Hunderte Basketball-Fans haben Dirk Nowitzki und seinen Teamkollegen in Dallas einen begeisterten Empfang am Flughafen bereitet. Die Mannschaft war am Montag nach dem ersten NBA-Titel aus Miami zurück nach Texas geflogen und wurde am Love Field bereits erwartet.

Nowitzki und die Spieler gingen zum Zaun am Rand des Rollfeldes und begrüßten dort die Anhänger, dabei klatschte der deutsche Star Fans durch den Zaun ab.

Als Erster hatte Clubbesitzer Marc Cuban mit einer Zigarre im Mund das Flugzeug verlassen und die Meistertrophäe präsentiert. Ihm folgte Nowitzki mit dem Pokal für den wertvollsten Spieler (MVP) der Finalserie im Arm. Die Fans feierten den Würzburger daraufhin mit «MVP»-Sprechchören. Nowitzki wurde zunächst von Bürgermeister Dwaine Caraway begrüßt, ehe er zu den Fans ging, die in brütender Hitze auf ihre Lieblinge warteten.

Stadtoberhaupt Caraway ließ offen, wann die Siegesparade nach dem entscheidenden 105:95 in der Nacht zum Montag stattfinden wird. «Wir werden nicht bis zum Wochenende mit der Parade warten», sagte Caraway und will zunächst mit Cuban sprechen, der den Umzug finanzieren will.

Video von der Ankunft