Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle und Entwicklungsminister Dirk Niebel starten heute Richtung Israel. Die beiden werden auch die Palästinensergebiete besuchen. Sie wollen versuchen, den Nahost-Friedensprozess wiederzubeleben. Westerwelle will in Jerusalem den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Außenminister Avigdor Lieberman treffen. In Ramallah sind Gespräche mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas und Ministerpräsident Salam Fajad geplant.

