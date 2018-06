Miami (dpa) - Dirk Nowitzki ist als erster Deutscher in den Basketball-Olymp aufgestiegen. Mit den Dallas Mavericks gewann er das NBA-Finale gegen Miami Heat. Im 6. Spiel der Serie «Best of 7» stand es am Ende 105:95 für Dallas. Nowitzki wurde außerdem als wertvollster Spieler der Finalserie ausgezeichnet. Nowitzki konnte sein Glück nach dem entscheidenden Spiel nicht fassen. Überwältigt von dem Sieg zog er sich kurz in die Kabine zurück und vergoss ein paar Freudentränen.

