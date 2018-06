Wellington (dpa) - Eine Erdbebenserie hat in Christchurch in Neuseeland mehrere Gebäude zum Einsturz gebracht. Die Häuser waren bereits durch frühere Beben beschädigt gewesen. Die schwersten Erschütterungen der jetzigen Serie hatten eine Stärke von 6,0. Die Menschen rannten in Panik auf die Straße. Medienberichten zufolge wurden mehrere Menschen verletzt. Das Beben löste auch Überschwemmungen aus. Mancherorts fiel der Strom aus.

