Brüssel (dpa) - Die EU setzt nach dem eindeutigen Wahlsieg von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan auf weitere Reformen in der Türkei. Dazu gehöre die Arbeit an einer neuen Verfassung, schrieben der ständige EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso in einem Glückwunschschreiben. Erdogan will nach seinem Wahlsieg schnell mit der Arbeit an einer neuen Verfassung beginnen. Er will mit allen Parteien verhandeln und hofft auf deren Zusammenarbeit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.