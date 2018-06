Dallas (dpa) - Hunderte Basketball-Fans haben Dirk Nowitzki und seinen Teamkollegen in Dallas einen begeisterten Empfang am Flughafen bereitet. Die Mannschaft war gestern nach dem ersten NBA-Titel aus Miami zurück nach Texas geflogen und wurde am Love Field bereits erwartet. Nowitzki und die Spieler gingen zum Zaun am Rand des Rollfeldes und begrüßten dort die Anhänger, dabei klatschte der deutsche Star Fans durch den Zaun ab. Stadtoberhaupt Caraway ließ offen, wann die Siegesparade nach dem entscheidenden 105:95 in der Nacht zum Montag stattfinden wird.

