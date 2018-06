San Diego (dpa) - In Kalifornien ist ein Bombenbastler zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in San Diego verhängte gegen den eingebürgerten Serben damit die Mindeststrafe, berichteten lokale Medien. Der Mann hatte in seinem Haus große Mengen Material zum Bau von Bomben gehortet. Warum blieb unklar. Seine von ihm getrennt lebende Ehefrau beschrieb den Mann als psychisch labil. Der 55-Jährige hatte sich im März schuldig bekannt - auch dazu, zwei Banken überfallen zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.