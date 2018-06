New York (dpa) - Es war ein Foto-Finish an der Wall Street: Nachdem der US-Leitindex Dow Jones über Wochen gelitten hatte und sogar unter die markante Marke von 12 000 Punkten gesunken war, konnte er sich am Pfingstmontag denkbar knapp erholen. Er schloss um 0,01 Prozent höher bei 11 952 Punkten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.