Athen (dpa) - Aus Protest gegen die Sparpläne der Regierung stehen in Griechenland am Mittwoch neue Streiks an: Züge, Fähren, Ministerien und staatliche Unternehmen wie die Elektrizitätsgesellschaft sowie viele Banken sollen für 24 Stunden bestreikt werden.

Die Tourismusbranche soll darunter nicht direkt leiden. Die Fluglotsen werden nicht am Streik teilnehmen, wie ihre Gewerkschaft am Dienstag mitteilte. Zu dem Streiks haben die beiden größten Gewerkschaftsverbände des privaten (GSEE) und des staatlichen Sektors (ADEDY) aufgerufen. Auch die hauptsächlich über das Internet organisierte Bewegung der sogenannten «Empörten Bürger» will am Streik teilnehmen.

Die «Empörten» wollen am Mittwoch alle Zufahrtsstraßen zum Parlament in Athen sperren. Sie demonstrieren seit mehr als 20 Tagen täglich vor dem Parlament und beschimpfen die Politiker des Landes als «Diebe und Verräter». Am Streik sollen auch die Journalisten teilnehmen. Aus diesem Grund soll es am Mittwoch keine Nachrichten im Radio und Fernsehen geben.

Schuldensünder Griechenland steht vor dem Bankrott. Wenn bis Mitte Juli kein Geld kommt, ist das Land pleite, hatte Finanzminister Giorgos Papakonstantinou wiederholt gesagt.