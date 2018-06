Hamburg/Baden-Baden (dpa) - Die derbe Party-Komödie «Hangover 2» hat den Spitzenplatz der Cinemaxx-Kinocharts verteidigt. Der Film um einen aus dem Ruder gelaufenen Junggesellenabschied verwies Captain Jack Sparrow und «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» auf den zweiten Platz.

Auf Platz drei steht als Neueinsteiger der Actionstreifen «X-Men: Erste Entscheidung» von Regisseur Matthew Vaughn. Jeweils einen Rang nach hinten ging es für das Drama «Source Code» von David Bowies Sohn Duncan Jones (jetzt Platz vier) und den Jugendfilm «Greg's Tagebuch - Gibt's Probleme?» (Platz fünf). Die Charts wurden vom 9. bis zum 12. Juni in 321 Sälen der Cinemaxx-Gruppe (etwa 86 000 Plätze) ermittelt.

Auch in den Charts aller deutschen Kinos behielt «Hangover 2» die Führung. 697 000 Kinogänger feierten zwischen Donnerstag und Sonntag mit, wie das Marktforschungsunternehmen Media Control in Baden-Baden am Dienstag mitteilte. «Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten» blieb mit 297 000 verkauften Tickets auf Platz zwei, dahinter folgt «X-Men: Erste Entscheidung» mit rund 200 000 Tickets.