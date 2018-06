Berlin (dpa) - Die Messe von Papst Benedikt XVI. in Berlin wird nach Medien-Informationen im Olympiastadion stattfinden. Die katholische Kirche sei von dem ursprünglich geplanten Standort am Schloss Charlottenburg abgerückt, hieß es in der «Bild»-Zeitung und im «Tagesspiegel». Auf dem Platz vor dem Charlottenburger Schloss haben nach Schätzungen rund 60 000 Menschen Platz, vorausgesetzt die Gläubigen bleiben stundenlang stehen. Im Olympiastadion könnten mehr als 70 000 Menschen auf den Tribünen sitzen. Der Papst wird Deutschland vom 22. bis 25. September besuchen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.