Damaskus (dpa) - Syrische Truppen haben ihre Offensive in der nordwestlichen Provinz Idlib fortgesetzt. Dutzende Panzer rückten nach Angaben der Opposition auf die südlich gelegene Stadt Maarat al-Numan vor. Gestern hatten die Sicherheitskräfte ihren Sturm auf die Kleinstadt Dschisr al-Schogur weitgehend abgeschlossen. Die Militäroffensive führt zu einem großen Flüchtlingsstrom in die benachbarte Türkei. Nach türkischen Angaben trafen gestern 7000 Syrer in Lagern im Grenzgebiet ein. In der Nacht überquerten weitere 2000 Menschen die Grenze.

