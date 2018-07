Inhalt Seite 1 — Kritik an neuer Afrika-Politik der Bundesregierung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung strebt eine enge «Partnerschaft auf Augenhöhe» mit den Staaten Afrikas an.

«Wir wollen in den Beziehungen zu unserem Nachbarkontinent ein neues Kapitel aufschlagen», sagte Außenminister Guido Westerwelle bei der Vorstellung des ersten Gesamtkonzepts der Regierung für die Afrika-Politik. Die Idee finden Entwicklungsorganisationen und Opposition zwar prinzipiell gut - kritisieren aber Details.

Als wichtigste deutsche Interessen werden im neuen Konzept «Frieden und Sicherheit in unserer Nachbarschaft» genannt. Weitere Ziele sind Demokratisierung, Achtung der Menschenrechte und die Intensivierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit.

Das Kabinett beschloss darüber hinaus, den Südsudan nach dessen Unabhängigkeitserklärung am 9. Juli diplomatisch anzuerkennen. Westerwelle wollte am Mittwoch zu einem dreitägigen Sudan-Besuch aufbrechen - musste diesen wegen einer Aschewolke aus einem Vulkan in Eritrea aber verschieben.

Auf dem afrikanischen Kontinent leben mehr als eine Milliarde Menschen. Das Wirtschaftswachstum lag in den vergangenen Jahren bei durchschnittlich sechs Prozent.

Westerwelle monierte, dass keiner der 53 afrikanischen Staaten mit einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat vertreten sei. «Im globalen Kräfteverhältnis ist Afrika deutlich unterrepräsentiert.»

Deutschland setzt sich in seinem Konzept für die Abschaffung der Todesstrafe, ein Ende der Rekrutierung von Kindersoldaten sowie ein Ende der Verfolgung von Homosexualität ein. Westerwelle sagte: «Der Keim der Freiheitsliebe muss nicht von uns nach Afrika hineingetragen werden, er ist dort von sich aus vorhanden.»