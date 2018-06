München (dpa) - Metal-Legende Ozzy Osbourne (62) hat sich auf dem «Munich Olympic Walk of Stars» verewigt. Vor seinem Konzert in der Olympiahalle am Mittwochabend presste der Musiker seine Hände in 120 Kilogramm feuchten Zement und ritzte seinen Namen, das Datum und den Satz «Go crazy with me» ein.

Die 90 mal 90 Zentimeter große, Zementplatte soll, nachdem sie getrocknet ist, am Ufer des Münchner Olympiasees ausgelegt werden. Auf dem «Munich Olympic Walk of Stars» verewigen sich seit 2003 Sportler und Künstler, die in der Olympiahalle auftreten. Bislang liegen dort 61 Zementplatten - auch Elton John und Xavier Naidoo haben schon ihren Handabdruck hinterlassen.

Munich Olympic Walk of Stars

