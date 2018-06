Athen (dpa) - Griechenlands Ministerpräsident Giorgos Papandreou wird nicht zurücktreten. Das machte er am Abend im griechischen Fernsehen klar. Er setze den gleichen Kurs fort mit der Partei und dem Volk, sagte Papandreou. Nach Angaben aus Regierungskreisen hatte er der Opposition seinen Rücktritt angeboten. Papandreou will morgen die Regierung umbilden und dem Parlament die Vertrauensfrage stellen. Bei Protesten gegen das Sparpaket der Regierung hatte es in Athen heute Straßenschlachten gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt.

