Berlin (dpa) - Tausende Handwerksbetriebe in Deutschland wollen in den kommenden Monaten Fachkräfte einstellen - finden oft aber keine. Das ist das Fazit einer Umfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, über die die «Stuttgarter Zeitung» berichtet. Jeder vierte der befragten Betriebe plane demnach Neueinstellungen. Enormen Bedarf gebe es vor allem in der Baubranche. Gleichzeitig hätten zwei Drittel aller Betriebe von Problemen bei der Mitarbeitersuche berichtet. Beim Demografiegipfel Ende Juni müsse der Fachkräftemangel zentrales Thema sein, so ZDH-Präsident Otto Kentzler.

