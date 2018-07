Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett hat den Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gebilligt. Er soll dafür sorgen, dass auch Behinderte in Deutschland ein normales Leben führen können. Nach Angaben des Bundessozialministeriums leben in der Bundesrepublik etwa 9,6 Millionen Menschen mit einer Behinderung. 7,1 Millionen davon sind schwerbehindert. Die Bundesregierung will mit dem Aktionsplan auch die Berufschancen für die Betroffenen verbessern. Dafür stehen, verteilt über fünf Jahre, 100 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung.

