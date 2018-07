Neu-Isenburg (dpa) - Rekordnationalspielerin Birgit Prinz ist einen Tag vor dem letzten WM-Härtetest von Deutschlands Fußball- Frauen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Ein Einsatz der 33 Jahre alten Spielführerin in der Partie gegen Norwegen in Mainz ist allerdings weiter ungewiss. Erstmals nach ihrer am Sonntag erlittenen Bänderdehnung im Sprunggelenk absolvierte Prinz in Neu-Isenburg wieder gemeinsam mit dem Team Übungen am Ball. Bei der Weltmeisterschaft trifft der zweimalige Titelträger im offiziellen Eröffnungsspiel am 26. Juni im Berliner Olympiastadion auf Kanada.

