Belgrad (dpa) - Bei der Europameisterschaft 2012 in Serbien hat die Auswahl des Deutschen Handballbundes die leichteste Vorrunde erwischt. Der Weltmeister von 2007 spielt in der Gruppe B gegen Schweden, Tschechien und Mazedonien. Das ergab die Auslosung heute in Belgrad. Das DHB-Team muss mindestens Gruppendritter werden, um in die Hauptrunde zu kommen und sich die Olympia-Chance zu erhalten. Die EM findet vom 15. bis 29. Januar 2012 statt. Der Europameister qualifiziert sich für Olympia, zwei Plätze werden bei Qualifikationsturnieren vergeben.

