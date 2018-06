Berlin (dpa) - Das neue Album von Sängerin Debbie Harry und ihrer Band Blondie gibt es zuerst nicht im Plattenladen, sondern als Beilage zur Zeitschrift «Rolling Stone». So hatte das Musikmagazin bereits zuvor Produktionen von Lambchop und Prince an die Fans gebracht.

«Panic of Girls» ist das erste Studioalbum von Blondie («Heart of Glass») seit acht Jahren, wie die Zeitschrift in Berlin mitteilte. Die Ausgabe mit CD gibt es ab dem 30. Juni für 7,90 Euro. Auf regulärem Weg erscheint das Album am 12. Juli.