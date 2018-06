Inhalt Seite 1 — Magazin: Helsinki ist «lebenswerteste Metropole» Seite 2 Auf einer Seite lesen

London/Berlin (dpa) - Helsinki hat München nach Ansicht des Magazins «Monocle» den Rang als «lebenswerteste Stadt der Welt» abgelaufen.

Bayerns Landeshauptstadt landet bei dem Ranking der Londoner Zeitschrift nur noch auf Platz vier, nachdem sie im vergangenen Jahr die Spitzenposition innehatte. Finnlands Hauptstadt rückte von Platz fünf auf eins.

Die 2007 gegründete Zeitgeist-Zeitschrift «Monocle» legt ihr Ranking jeden Sommer vor und setzt verschiedene Schwerpunkte. Diesmal hat das Team rund um Herausgeber Tyler Brûlé Bonuspunkte für Städte vergeben, die nicht schon um 22 Uhr die Bürgersteige hochklappen und die eine besondere Balance zwischen traditioneller Architektur und zukunftsweisender Planung an den Tag legen.

Zürich belegt Platz zwei, Kopenhagen Platz drei. Deutsche Städte in der Liste sind außer München noch Berlin (Platz 8, Vorjahr 11) und Hamburg (Platz 22, Vorjahr 24). Für den «Quality of Life»-Index zählt bei «Monocle» die Sichtweise vielbeschäftigter «City-Hopper» sowie Kriterien wie Sonnenstunden, Grünflächen oder die Möglichkeiten des Draußensitzens im Sommer.

Apropos Städte-Rankings: In der britischen Zeitung «Financial Times», bei der auch Brûlé Kolumnist ist, kritisierte kürzlich Architektur-Experte Edwin Heathcote, dass Medien wie eben «Monocle» (aber auch «Forbes» oder «The Economist») in ihren Metropolen-Listen meist kleinere Städte wie Vancouver, Wien, Zürich, Genf, Kopenhagen oder München auf Spitzenpositionen setzen: «Was? Kein New York? Kein London? Kein Los Angeles oder Hongkong? (...) Keine der reichsten, glitzerndsten, schnellsten oder schönsten Städte? Nö.» (Heathcote: http://dpaq.de/lV5ez)

«Monocle»-Liste 2011: Die 25 «lebenswertesten Städte der Welt» (mit Vorjahresplatz):

01. Helsinki (05) 02. Zürich (03) 03. Kopenhagen (02) 04. München (01) 05. Melbourne (09) 06. Wien (08) 07. Sydney (12) 08. Berlin (11) 09. Tokio (04) 10. Madrid (10) 11. Stockholm (06) 12. Paris (07) 13. Auckland (20) 14. Barcelona (17) 15. Singapur (21) 16. Fukuoka (14) 17. Hongkong - neu 18. Portland (22) 19. Honolulu (11) 20. Vancouver (16) 21. Kyoto (23) 22. Hamburg (24) 23. Lissabon (25) 24. Montréal (19) 25. Seattle - neu