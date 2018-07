Regierungsumbildung in Griechenland

Athen (dpa) - Angesichts der drohenden Staatspleite und heftiger Proteste gegen den Sparkurs seiner Regierung will der griechische Ministerpräsident Giorgos Papandreou heute sein Kabinett umbilden. Zugleich kündigte er an, am Sonntag im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. Spekulationen über einen Rücktritt zugunsten einer Regierung der nationalen Einheit wies Papandreou zurück. Zuvor waren die Proteste gegen das Sparprogramm in Gewalt eskaliert. In Athen lieferten sich Demonstranten Straßenschlachten mit der Polizei. Streiks legten weite Teile des öffentlichen Lebens lahm.

Koch-Mehrin will Doktor-Entzug rechtlich prüfen

Heidelberg (dpa) - Die FDP-Europaabgeordnete Silvana Koch-Mehrin prüft rechtliche Schritte gegen die Aberkennung ihres Doktortitels. Die Entscheidung der Universität komme überraschend, weil sie bisher keine Akteneinsicht hatte, erklärte sie. Die Mängel ihrer Doktorarbeit seien schon ihren damaligen Gutachtern bekannt gewesen. Der Promotionsausschuss habe ihr im Jahr 2000 in voller Kenntnis aller Schwächen der Arbeit den Doktortitel verliehen. Die Uni Heidelberg hatte gestern bekanntgegeben, dass Koch-Mehrin ihren Titel zurückgeben müsse, weil sie abgeschrieben habe.

«Bild»: Geheime Dokumente belegen Stärke der Taliban

Berlin (dpa) - Die Schlagkraft der Taliban im Norden Afghanistans wird von der Bundeswehr höher eingeschätzt als bislang nach außen dargestellt. Das berichtet die «Bild»-Zeitung. Demnach geht die Bundeswehr davon aus, dass die Taliban in der Provinz Baghlan weiter vorhanden sind, aber ihre Strategie gewechselt haben. Eine Zunahme von Anschlägen auf deutsche Soldaten sei wahrscheinlich, besonders durch versteckte Sprengfallen. Verteidigungsminister Thomas de Maizière hatte nach dem tödlichen Anschlag auf einen deutschen Schützenpanzer Anfang Juni gesagt, «die Taliban verlieren an Boden».

Friedrich sieht wachsende Gefahr von Hacker-Angriffen