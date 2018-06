Neuer EU-Zeitplan soll Griechenland-Pleite verhindern

Brüssel/Berlin (dpa) - Mit einem neuen Zeitplan wollen die EU und die Euro-Partner die drohende Staatspleite Griechenlands abwenden. Zunächst soll die Auszahlung der im Juli fälligen nächsten Hilfszahlung von 12 Milliarden Euro an Athen gesichert werden. Ein neues Rettungspaket mit der von Deutschland geforderten, aber noch heftig umstrittenen Beteiligung privater Geldgeber könnte später folgen. Ein endgültiger Beschluss ist nach Angaben aus Verhandlungskreisen von Donnerstag erst im September möglich - vor der nächsten Kredittranche für Athen. Für den von Berlin erhofften Kompromiss zur Beteiligung von Banken bestünde dann mehr Zeit. EU-Währungskommissar Olli Rehn sagte, die Euro-Finanzminister sollten bei ihrem Treffen am Sonntag und Montag in Luxemburg die Auszahlung der von Athen dringend benötigten Juli-Hilfszahlung beschließen.

EZB erwartet auch in naher Zukunft steigende Inflation

Frankfurt/Main (dpa) - Die Europäische Zentralbank (EZB) erwartet auch in den kommenden Monaten steigende Preise im Euroraum und hat Signale für eine Zinsanhebung in Juli bekräftigt. «Die Risiken in Bezug auf die mittelfristigen Aussichten für die Preisentwicklung sind weiterhin nach oben gerichtet», schreiben die Währungshüter in ihrem am Donnerstag in Frankfurt veröffentlichten Monatsbericht. Grund seien vor allem steigende Energiepreise. Die Inflationsrate dürfte demnach auch in den kommenden Monaten deutlich über zwei Prozent liegen. Die EZB strebt mittelfristig eine Rate von knapp unter zwei Prozent an. Im April war die Jahresteuerung aber auf 2,8 Prozent geklettern und im Mai leicht auf 2,7 Prozent zurückgegangen, wie die Statistikbehörde in Luxemburg bestätigte.

Keine Fluglotsen-Streiks bis Mitte Juli - Urabstimmung

Frankfurt/Langen (dpa) - Der drohende Streik der Fluglotsen ist zumindest bis Mitte Juli abgewendet. Der Bundesvorstand der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) entschied am Donnerstag, seine Mitglieder zur Urabstimmung aufzurufen, wie ihr Sprecher Matthias Maas der Nachrichtenagentur dpa sagte. Das Gremium hätte auch direkt und ohne vorherige Befragung den Start des Arbeitskampfes beschließen können. «Es wird in den nächsten Wochen keine Streiks geben», sagte Maas. Die Urabstimmung werde bis Mitte Juli dauern. Auch danach - sollten sich die Lotsen für einen Ausstand entscheiden - hätten die Arbeitgeber noch die Möglichkeit, die Schlichtung anzurufen.

Die Konjunktur brummt - auch RWI schraubt Prognose nach oben