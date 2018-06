Los Angeles (dpa) - Nach der abgeblasenen Hochzeit von «Playboy»-Gründer Hugh Hefner und der 60 Jahre jüngeren Crystal Harris soll die neueste US-Ausgabe des Männermagazins mit einem Aufkleber verkauft werden. Das berichtete die Internetseite «TMZ.com» «Runaway Bride in this issue» - was in etwa so viel heißt wie «Weggelaufene Braut in dieser Ausgabe» - stehe auf dem großen roten Sticker, der auf dem Schoß der halbnackten Harris klebt. Das Playmate hatte am Dienstag - nur vier Tage vor der geplanten Trauung - die Hochzeit abgesagt.

