Hamburg (dpa) - Kein Glück für deutsche «Mofi»-Fans: Die totale Mondfinsternis hat sich in der Nacht in den meisten Teilen Deutschlands hinter Wolken abgespielt. Andernorts hatten Beobachter mehr Glück. Himmelsgucker etwa in Italien, Israel und Pakistan konnten einen rot schimmernden «Blutmond» bestaunen. Es war die längste Mondfinsternis seit mehr als zehn Jahren. Die nächste Chance auf eine totale Mondfinsternis gibt es in Deutschland erst wieder 2015.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.