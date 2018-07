Frankfurt/Main (dpa) - Der Euro hat seinen Sinkflug fortgesetzt und ist unter die Marke von 1,41 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,4091 Dollar und damit rund einen Cent weniger als am Vorabend. Ein Dollar kostete zuletzt 0,7097 Euro. Damit hat der Euro seit Mittwochmorgen rund drei Cent an Wert verloren. Grund ist die starke Verunsicherung wegen der Griechenland-Krise.

