Berlin (dpa) - Rötger Feldmann, der Erfinder der legendären Comicfigur «Werner», ist Fan von alten Trickfilmen. Auch sein neues Werk, der fünfte «Werner»-Film, kommt nächste Woche mit Zeichentrick-Episoden ins Kino. Er finde diese altmodische Machart auch viel geiler als das, was heute so aufgetischt werde. Verzerrte 3D-Figuren etwa, sagte Feldmann der dpa anlässlich des Starts von «Werner - Eiskalt» am 23. Juni. Auch seine Werner-Figur habe sich seit dem Erscheinen des ersten eigenständigen Comics vor 30 Jahren kaum verändert: Werner sei «der Alte geblieben», sagte Feldmann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.