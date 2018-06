Frankfurt (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw steuert die EM in Polen und der Ukraine wie erwartet ohne Michael Ballack an. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, sei dies das Ergebnis mehrerer Gespräche zwischen Löw und Ballack, in denen der Nationalcoach deutlich gemacht habe, dass er in Zukunft weiter auf die junge Generation setzen will. Mit Bedauern, aber auch Erleichterung hat Bayer Leverkusen auf den Abschied reagiert. Bayer-Sportdirektor Rudi Völler sagte, nachdem diese Frage endgültig geklärt sei, könne sich Ballack voll und ganz auf Bayer 04 Leverkusen konzentrieren.

