Paris (dpa) - Ein Schiff mit 104 geborgenen Leichen des Todesflugs Rio-Paris an Bord ist im französischen Hafen Bayonne eingetroffen. Die Behörden hoffen, dass die Untersuchung der Leichen zur Aufklärung der Absturzursache der Air-France-Maschine beitragen kann. Ab morgen sollen die Opfer in Paris per DNA-Analyse identifiziert werden. Nach ersten Erkenntnissen aus dem Flugschreiber hatten die Piloten aus unerklärlichen Gründen nicht auf Warnungen reagiert, als das Flugzeug nach einem Strömungsabriss ins Meer stürzte. Bei dem Unglück waren am 1. Juni 2009 alle 228 Menschen an Bord ums Leben gekommen.

