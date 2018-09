New York (dpa) - Nachwuchsschauspielerin Emma Roberts (21) weiß schon wie sie in Hollywood nicht unter die Räder kommt. «Wenn möglich, sollte man den Ball flach halten. In New York ist das ein bisschen einfacher.

In Los Angeles ist das schon schwieriger auf die Reihe zu bekommen», sagte Roberts der US-Tageszeitung «New York Daily News». Die Party zu ihrem neuen Film «The Art of Getting By» fand wohl auch deshalb im schicken New Yorker Boutique-Hotel Thompson statt. Roberts benahm sich Insidern zufolge sehr gesetzt, auch wenn sie bis in die frühen Morgenstunden blieb. Ihre vernünftigen Ansichten hat Emma Roberts vielleicht von ihrer berühmten Tante, Hollywood-Star Julia Roberts (43), übernommen.

Bericht in «New York Daily News»