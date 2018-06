New York (dpa) - Es gab sofort viele Gerüchte, warum die Hochzeit von Playboy-Gründer Hugh Hefner (85) mit seiner jungen Braut Crystal Harris (25) geplatzt ist. Aber sie selbst hatte einfach Probleme mit den Playboy-Häschen.

«Sein Lebensstil ist nicht normal. Es ist einfach nichts für mich, dauernd mehrere Mädchen um mich herum zu haben, eben dieser ganze Playboy-Rummel», sagte sie in einem Radio-Interview. Die blonde Schönheit gab zu, dass sie schon seit einiger Zeit Bedenken gehabt habe. «Es ist alles so schnell passiert und dann sollte auch noch eine Sendung darüber gedreht werden. Das ging mir einfach alles zu schnell», so Harris. Hefner hatte an Weihnachten um die Hand seiner jungen Freundin angehalten. Rund 300 Gäste sollten an der Hochzeit teilnehmen.

