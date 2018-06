Athen (dpa) - In Berlin beenden Kanzlerin Merkel und Frankreichs Staatschef Sarkozy den Griechenland-Streit - zumindest im Grundsatz. An den Weltbörsen steigen die Aktienkurse. In Athen holt sich Premierminister Papandreou einen Finanzminister, der in den Krieg ziehen will.

