Rom (dpa) - Schwarzer Freitag für die «Beach-Girls», Befreiungsschlag für Julius Brink und Jonas Reckermann: Dank einer bravourösen Energieleistung hat das deutsche Top-Duo im Achtelfinale der Beachvolleyball-WM in Rom Kurs auf die Titelverteidigung gehalten.

Die Weltmeister von 2009 ließen sich in der Runde der letzten 16 auch von ihren Angstgegnern Todd Rogers/Phil Dalhausser nicht aufhalten und gewannen den «Krimi» nach Abwehr eines Matchballes mit 2:1 (17:21, 21:19, 18:16). «Wir müssen immer zum nächsten Spiel schauen, denn wie heute können wir auch morgen noch nicht Weltmeister werden», blieb Brink trotz des enorm wichtigen Sieges gegen die Olympiasieger zurückhaltend.

Dagegen mussten die deutschen Frauen am Freitag fast im Minutentakt ihre WM-Träume begraben. Jana Köhler und Julia Sude scheiterten im Viertelfinale, für Sara Goller und Laura Ludwig sowie Katrin Holtwick und Ilka Semmler kam im Achtelfinale das Aus. Auch Sebastian Dollinger/Stefan Windscheif, die bis in die Runde der letzten 16 vorgestoßen waren, schieden am Abend durch das unglückliche 1:2 (20:22, 21:19, 21:23) gegen die Brasilianer Marcio Araujo/Ricardo Santos aus.

«Sie sind das beste Team der Welt», hatte Brink den Olympiasiegern vor dem viel zu frühen Kräftemessen in der Runde der letzten 16 Respekt bekundet. Auf dem Platz schien es dann zunächst wie fast immer zu laufen seit der WM 2009, bei der Brink/Reckermannn die US-Boys zuletzt aus dem Feld geschlagen und den Weg zum Titel geebnet hatten. Den wichtigen ersten Durchgang gaben die Deutschen ab.

Im zweiten Satz kamen Brink und Reckermann aber besser ins Spiel und glichen aus. Im dritten Durchgang lagen die Titelverteidiger zeitweise mit fünf Punkten in Rückstand, doch sie kämpften sich zurück und machten mit dem dritten Matchball den Prestigesieg perfekt. «Die beiden zu schlagen ist uns noch nicht so oft gelungen, fast nur bei der Weltmeisterschaften», sagte Reckermann.

Im Viertelfinale waren kurz zuvor die deutschen Meisterinnen Köhler/Sude mit 0:2 (14:21, 18:21) an den Tchechinnen Hana Klapalova/Lenka Hajeckova gescheitert. Das deutsche Duo fand nicht wie in den Partien zuvor in sein Spiel und musste am Ende auch den hohen Temperaturen Tribut zollen. «Wir spielen erst das zweite Jahr zusammen und können mit dem fünften Platz sehr zufrieden sein», sagte Köhler. «Mit dem letzten Spiel allerdings nicht.»

Ihre beste Turnierleistung boten Goller/Ludwig gegen die Olympiasiegerinnen Misty May-Treanor/Kerry Walsh (USA), doch am Ende ging die umkämpfte Partie mit 1:2 (19:21, 21:18, 11:15) verloren. Ähnlich knapp war es für Holtwick/Semmler, die mit 1:2 (18:21, 21:15, 10:15) den Titelverteidigerinnen Jennifer Kessy/April Ross (USA) unterlagen. «Wir hatten uns sicher mehr erhofft als den neunten Platz», sagte Holtwick. «Dennoch hat das Spiel auch dieses Mal gezeigt, dass wir mit der Weltspitze auf Augenhöhe spielen können.»