Ballack greift Löw an: «Scheinheiligkeit»

Berlin (dpa) - Michael Ballack hat nach seinem durch Joachim Löw verkündeten Abschied aus der Fußball-Nationalmannschaft den Bundestrainer scharf angegriffen. Er habe am Donnerstag im Urlaub von der Pressemitteilung des Deutschen Fußball-Bundes erfahren und sei über «Form und Inhalt der Nachricht» enttäuscht und überrascht. «Wenn jetzt so getan wird, als sei man mit mir und meiner Rolle (...) jederzeit offen und ehrlich umgegangen, ist das an Scheinheiligkeit nicht mehr zu überbieten», heißt es in einer Erklärung, die am Freitag im Auftrag von Ballacks Berater Michael Becker von einer Hamburger Kanzlei verbreitetet wurde.

Prinz vor WM-Rekord - Nordkorea jüngstes Team

Zürich (dpa) - Deutschlands Torjägerin Birgit Prinz kann ihrer glanzvollen Karriere bei der Fußball-Weltmeisterschaft einen weiteren Superlativ hinzufügen. Sollte die 33-Jährige beim Turnier vom 26. Juni bis 17. Juli in Deutschland treffen, wäre sie die erste Spielerin überhaupt, die bei fünf WM-Teilnahmen jeweils mindestens ein Tor erzielt hat. Das teilte der Fußball-Weltverband am Freitag bei der Veröffentlichung der offiziellen Kaderlisten mit. Neben Prinz stehen die Brasilianerin Formiga und Homare Sawa aus Japan vor ihrer fünften WM-Teilnahme. Mit dem jüngsten Aufgebot und einem Altersdurchschnitt von 20,11 Jahren gehen die Nordkoreanerinnen in das Turnier.

Ballack-Entscheidung über Abschiedsspiel offen

Berlin (dpa) - Einen Tag nach seiner Ausbootung durch Bundestrainer Joachim Löw hat sich Michael Ballack bis zum Freitagmittag weiterhin nicht dazu geäußert, ob er das Angebot eines Abschiedsspiels in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft annehmen wird. Der 34-jährige Profi von Bayer Leverkusen soll nach dem Willen von Löw die DFB-Auswahl am 10. August im Freundschaftsspiel gegen Brasilien in Stuttgart noch einmal als Kapitän anführen und dann offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet werden. Franz Beckenbauer forderte den 98-maligen Nationalspieler am Freitag dazu auf, das Angebot des Bundestrainers anzunehmen.

Wettskandal: Ergebnisabsprachen unter Clubs