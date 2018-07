New York (dpa) - Ein Hoffnungsschimmer in der griechischen Finanzkrise hat die sechswöchige Talfahrt am US-Aktienmarkt beendet. Der Leitindex Dow Jones stieg um 0,36 Prozent auf 12 004 Punkte.

