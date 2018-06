Berlin (dpa) - Marathon-Debatte im Bundesrat: Die Länderkammer befasst sich heute erstmals mit dem umfangreichen Gesetzespaket der schwarz-gelben Bundesregierung zur Energiewende. In der Atomausstiegsdebatte wollen mindestens sieben Ministerpräsidenten das Wort ergreifen. Zu erwarten ist, dass dabei die unterschiedlichen Positionen des Bundes und der Länder in wichtigen Fragen aufeinanderprallen. Die Länder befassen sich ferner mit der Bankenabgabe zum Aufbau eines Krisenfonds für Kreditinstitute in Schieflage. Abschließend beraten wird über das Kinderlärm-Gesetz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.