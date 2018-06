Berlin (dpa) - Incubus sind wieder da: Fünf Jahre liegt das erfolgreiche Album «Light Grenades» der US-Alternative-Rockband bereits zurück, am 8. Juli erscheint schließlich mit «If Not Now, When?» der langersehnte Nachfolger.

Vorher lassen es die Kalifornier live aber schon mal krachen: Club, große Bühnen, Netz - an diesem Wochenende ist alles dabei. Heute (17.6.) gibt die Band zunächst ein Konzert im Berliner Huxleys, das unter www.livestream.com/incubus oder www.enjoyincubus.com/de/home/news auch live im Internet verfolgt werden kann. Ab 21.00 Uhr geht es in die Vollen. Natürlich gibt es auch Songs aus dem neuen Album zu hören, berichtet die Plattenfirma Sony.

Etwas größer sind die Bühnen beim Schwesterfestival Hurricane (18.6.) und Southside (19.6.), wo Incubus zu den großen Attraktionen gehören.

Livestream 1

Livestream 2