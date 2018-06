Rom (dpa) - Für die Beach-Volleyballer Julius Brink und Jonas Reckermann ist der große Traum von der WM-Titelverteidigung geplatzt.

Zwei Jahre nach seinem sensationellen WM-Sieg unterlag das deutsche Top-Duo im Halbfinale der Welttitelkämpfe in Rom den Brasilianern Emanuel Rego/Alison Cerutti mit 0:2 (15:21, 15:21) und verpasste damit den erneuten Einzug ins Finale. Am Sonntag können sich Brink/Reckermann aber im kleinen Finale gegen die Letten Martins Plavins/Janis Smedins ihre zweite Medaille bei ihrem zweiten gemeinsamen WM-Auftritt sichern.

Gegen die an Position zwei gesetzten Brasilianer, gegen die sie erst vor einer Woche im Finale in Peking unterlegen waren, hatten Brink/Reckermann erneut nicht den Hauch einer Chance. Im ersten Durchgang entnervte Alison Cerutti mit mehreren «Monster-Blocks» die Titelverteidiger regelrecht. Mit dem zweiten Satzball ging der erste Durchgang dann deutlich an die Südamerikaner.

Im zweiten Satz blieb es bei der Übermacht der Brasilianer. Nie konnten Brink/Reckermann an ihre starken Leistungen in den Partien zuvor anknüpfen. Am Ende stand ein deutlicher Sieg der Südamerikaner, bei denen Alison Cerutti erfolgreich Revanche für die Niederlage im WM-Finale 2009 nehmen konnte. Im Finale treffen die Brasilianer nun auf ihre Landsleute Marcio Araujo/Ricardo Santos.

Nur 19 Stunden nach ihrem Drei-Satz-Krimi gegen die Olympiasieger Todd Rogers/Phil Dalhausser hatten die Titelverteidiger zuvor im Viertelfinale gegen die Polen Grzegorz Fijalek/Mariusz Prudel noch eine souveräne Vorstellung abgeliefert. In der römischen Mittagshitze fanden die Deutschen auf alle Bemühungen ihrer Kontrahenten eine Antwort und fuhren unter dem Beifall der früh ausgeschiedenen Europameisterin Laura Ludwig einen überlegenen Sieg ein.

Die deutschen Meisterinnen Jana Köhler und Julia Sude waren am Freitag im Viertelfinale gescheitert. Für Ludwig und Sara Goller kam ebenso schon im Achtelfinale das Aus wie für Katrin Holtwick/Ilka Semmler. Knapp den Einzug ins Viertelfinale verpasst hatten auch Sebastian Dollinger/Stefan Windscheif, die mit 1:2 (20:22, 21:19, 21:23) gegen die nun im Finale stehenden Araujo/Santos verloren. «Neunter der Welt, das ist schon ganz gut», sagte Dollinger. «Aber wir waren so nah dran am Fünften.»