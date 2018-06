Inhalt Seite 1 — Kaymer leicht resigniert bei US Open Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bethesda (dpa) - Für Deutschlands Golfstar Martin Kaymer geht es bei der 111. US Open nach zwei bescheidenen Runden auf dem Monster-Kurs in Bethesda bestenfalls noch um Platz zwei.

Nordirlands Golfstar Rory McIlroy dagegen spielt weiter wie vom anderen Stern: Auf seiner Rekordjagd nach seinem ersten Major-Titel hat der 22-Jährige die gesamte Weltelite vorgeführt. «Es lief sehr, sehr gut. Ich könnte es kaum besser machen», sagte McIlroy - und blieb ganz cool.

Mit dem US Open-Rekordergebnis von 131 Schlägen (65+66) für zwei Runden verteidigte der Wuschelkopf aus Holywood seine Führung mit bemerkenswerten sechs Schlägen vor dem Südkoreaner Y.E. Yang (137-68+69). Bis zum letzten Loch auf dem mit rund 6900 Metern wohl längsten Par 71-Kurs in der US Open-Geschichte hatte er keinen einzigen Fehler gemacht. Doch durch ein Doppelbogey verschlechterte sich sein Ergebnis von dreizehn auf elf unter Par.

«Eigentlich geht es nur noch um Platz zwei», sagte Kaymer leicht resignierend. Während der Weltranglisten-Dritte sich mit 144 Schlägen (74+70) im Congressional Country Club vor den Toren Washingtons vom 62. auf den geteilten 33. Rang verbesserte, qualifizierte sich Siem (145-79+66) bei seiner US Open-Premiere völlig überraschend noch für die Schlussrunden.

«Ich habe heute richtig gekämpft, es war ein echt langer Tag», gab Kaymer zu. Zusammen mit den ebenfalls «entzauberten» britischen Branchenführern Lee Westwood (143) und Luke Donald (146) hatte er von McIlroy's Triumphmarsch am Mittag nur gehört. «Die Top fünf können weiter mein Ziel sein», meinte Kaymer im Gespräch mit «golf.de». Zum zweitplatzierten Yang müsste er immerhin sieben Schläge gut machen.

13 Schläge Rückstand auf McIlroy aufzuholen, scheint unrealistisch zu sein. Obwohl der Nordire schon einmal einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gab. Im April beim US Masters war er bis zu den letzten neun Löchern dem Major-Triumph in Augusta so nah wie nie zuvor - und brach dann mit einer 80er-Schlussrunde ein.

«Ich habe nach Augusta ein bisschen mein Auftreten und Verhalten auf dem Platz geändert. Ich will selbstbewusster auftreten, mehr nach mir selber schauen», erklärte McIlroy. «Ich darf nicht wieder nur meine Führung wie beim Masters verteidigen wollen, sondern will weiter angreifen.»