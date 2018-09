Bordeaux (dpa) - Einen Tag nach dem deutsch-französischen Gipfel in Berlin treffen sich heute die Außenminister beider Länder. Bundesaußenminister Guido Westerwelle folgt einer Einladung seines französischen Kollegen Alain Juppé zu einem Wochenende in dessen Wohnort Bordeaux.

Bei den Gesprächen dürfte es erneut um die Euro-Krise sowie die Entwicklungen in Syrien und Libyen gehen. Am Freitag hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy die Bemühungen für einen neuen europäischen Rettungsplan für das hoch verschuldete Griechenland miteinander abgestimmt. In den nächsten Tagen finden dazu auf EU-Ebene eine Reihe Krisentreffen statt.

Der frühere Premierminister Juppé leitet das Pariser Außenministerium seit Februar. Zugleich ist er Bürgermeister von Bordeaux. Auf dem Programm steht unter anderem der Besuch eines der großen Bordeaux-Weingüter, Chateau Haut-Brion. Am Sonntag wollen die beiden Minister die Weinmesse Vinexpo eröffnen, eine der wichtigsten Weinmessen der Welt.

